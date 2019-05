De AIVD onderzoekt of het technologiebedrijf Huawei betrokken is geweest bij Chinese spionage in Nederland. Dat meldt de Volkskrant.

Huawei zou een verborgen achterdeur hebben naar klantgegevens van een van de drie grote telecomproviders in Nederland: VodafoneZiggo, de fusie van T-Mobile en Tele2 of KPN.

De AIVD wil in gesprek met de krant niet reageren op vragen over het onderzoek. Ook de Nederlandse telecomproviders onthouden zich van commentaar of zijn niet op de hoogte van het onderzoek van de AIVD.

"Wij geven geen commentaar op geruchten", vertelt VodafoneZiggo-woordvoerder René Loman aan NU.nl. "We zijn niet benaderd door autoriteiten met betrekking tot het onderzoek waarover de Volkskrant heeft bericht."

Een woordvoerder van Huawei laat weten dat het bedrijf niet meewerkt aan spionage. "In elk land waar we zakendoen houden we ons aan de wet en regelgeving en beschermen we de privacy van onze klanten."

Westerse overheden verdenken Huawei al langer van spionage

Het onderzoek van de AIVD vindt plaats op een moment dat Huawei onder westerse overheden al onder vuur ligt. Zij vrezen dat Huawei door de Chinese overheid gebruikt wordt om te spioneren in het Westen.

In Australië, Japan en Nieuw-Zeeland is het bedrijf in de ban gedaan en woensdag voegde de Amerikaanse president Donald Trump zich in dat rijtje door een presidentieel decreet te ondertekenen waarin hij Amerikaanse bedrijven verbiedt om zaken te doen met bedrijven die een veiligheidsrisico vertegenwoordigen.

Waarschijnlijk zal ook Huawei daaronder worden geschaard.

Huawei is grootste leverancier van telecomnetwerken ter wereld

Eerder werd al besloten dat Huawei geen apparatuur voor toekomstige 5G-netwerken mag leveren in de Verenigde Staten. Met 5G is sneller internet mogelijk dan met voorganger 4G.

In Nederland wil KPN in zee gaan met Huawei voor de aanleg van het 5G-netwerk. Naar aanleiding van deze samenwerking is de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) bezig met een risicoanalyse voor het gebruik van telecomtechnologieën uit andere landen. De resultaten van dit onderzoek worden eind mei verwacht.

Huawei is naast smartphonemaker ook de grootste leverancier van telecomnetwerken ter wereld.