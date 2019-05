Een maatregel die WhatsApp heeft genomen om spam op zijn platform tegen te gaan, kan worden omzeild met software die voor omgerekend 12,50 euro te koop is, blijkt woensdag uit onderzoek van persbureau Reuters.

In India, met 200 miljoen gebruikers de grootste markt van het bedrijf, worden antispammaatregelen omzeild door marketingbureaus, lokale politici en politieke activisten, blijkt uit het onderzoek.

WhatsApp beperkte het doorsturen van berichten in januari tot maximaal vijf personen. Het bedrijf deed dit nadat in India berichten waren verspreid die tot lynchpartijen hebben geleid. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven.

Met de software is het mogelijk om de limiet van vijf personen te omzeilen en berichten naar duizenden mensen tegelijk te sturen.

Volgens bronnen van Reuters is de vraag naar de software toegenomen tijdens de Indiase verkiezingen, die tot 19 mei duren. De twee grootste partijen, de Bharatiya Janata Partij (BJP) en de INC, zouden interesse hebben in de spamtool.

Een WhatsApp-woordvoerder laat aan Reuters weten dat misbruik via dit soort producten niet is toegestaan. Het bedrijf, dat onderdeel is van Facebook, zegt juridische stappen te ondernemen. Het bedrijf stuurt aanbieders van spamdiensten een brief met daarin het verzoek om daarmee te stoppen.