Het Israëlische bedrijf NSO Group, dat spionagesoftware ontwikkelt, zegt elke "geloofwaardige beschuldiging van misbruik" door zijn producten te onderzoeken, heeft het bedrijf laten weten aan mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

Het bedrijf kwam dinsdag in het nieuws nadat bekend was geworden dat WhatsApp een ernstige kwetsbaarheid in zijn belfunctie had. Die zou door de NSO gebruikt zijn om software te ontwikkelen waarmee smartphones afgeluisterd konden worden.

NSO verkoopt zijn spionagesoftware formeel alleen aan overheden om die in staat te stellen terrorisme en georganiseerde misdaad aan te pakken. Desondanks is de software van het bedrijf volgens onderzoekers ingezet tegen onder anderen activisten en journalisten. Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde advocaat zou zondag slachtoffer zijn geworden van spionage via het lek in WhatsApp.

WhatsApp heeft dinsdag een update uitgebracht waarmee de kwetsbaarheid wordt weggenomen. Het bedrijf, dat onderdeel is van Facebook, roept zijn anderhalf miljard gebruikers op de update te installeren.

NSO stuurt brief aan Amnesty International

In een woensdag verstuurde brief aan Amnesty zegt het Britse investeringsbedrijf Novalpina, dat ongeveer twee derde van NSO Group in handen heeft, vastberaden te zijn "om te doen wat nodig is om te garanderen dat NSO-technologie gebruikt wordt waarvoor die bedoeld is".

Daarmee doelt Novalpina erop dat de producten "niet misbruikt worden op een manier die fundamentele mensenrechten ondermijnt".

Het bedrijf ging in de brief niet expliciet in op de kwetsbaarheid in WhatsApp en het bericht dat zijn spionagesoftware zou zijn ingezet tegen een advocaat.