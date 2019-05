Het is op momenteel niet mogelijk om bij DigiD de bijbehorende beveiligingsapp te activeren met behulp van een activatie- of herstelcode.

Woensdagochtend kampte ook Teletekst met een storing in de app en op het internet, waardoor de berichtendienst onbereikbaar was. Na enkele uren was de storing opgelost.

Beide storingen waren tegelijkertijd, maar lijken niets met elkaar te maken te hebben.

Correctie: Het webcareaccount van DigiD schreef eerder op Twitter dat inloggen via sms-berichten niet mogelijk was door de storing, wat ook in dit artikel was vermeld. Dit bleek niet te kloppen en is daarom verwijderd.