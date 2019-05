Microsoft heeft updates uitgebracht voor oudere versies van het besturingssysteem Windows. De updates dichten een risicovol beveiligingslek, schrijft het bedrijf.

Het gaat volgens Microsoft om een mogelijk gevaarlijk beveiligingslek. Het bedrijf waarschuwt dat de zwakte op dezelfde manier kan worden misbruikt als bij de malware WannaCry het geval was.

Met die schadelijke software werden in 2017 honderdduizenden computers in ruim 150 landen getroffen en gegijzeld voor losgeld.

Microsoft heeft nog geen misbruik van het lek gedetecteerd, maar raadt gebruikers aan "zo snel mogelijk" te updaten. "Apparaten van gebruikers kunnen zonder iets te doen besmet raken", staat in het bericht van het bedrijf.

Lek in oudere versies

Het lek is ontdekt in de besturingssystemen Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2. Bij deze versies krijgen gebruikers een bericht om te updaten. Als automatisch updaten is ingeschakeld, gebeurt het vanzelf.

Opvallend is dat Microsoft in dit geval beveiligingsupdates uitbracht voor systemen die officieel niet meer door het bedrijf ondersteund worden. Het gaat hierbij om Windows XP en Windows 2003. Gebruikers moeten de update handmatig downloaden via een hulppagina.

Alleen oudere versies van Windows bevatten het lek. Apparaten die werken met Windows 8 of Windows 10 zijn niet getroffen door de zwakte.