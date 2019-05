China heeft Wikipedia in alle beschikbare talen geblokkeerd, heeft de Wikimedia Foundation dinsdag in een verklaring aan de BBC laten weten.

"De Wikimedia Foundation heeft eind april vastgesteld dat Wikipedia niet langer toegankelijk is in China. Na een nauwe analyse kunnen we bevestigen dat Wikipedia momenteel (in China, red.) in alle talen geblokkeerd is", luidt de verklaring van de organisatie die de online encyclopedie beheert.

Voorheen blokkeerde het land alleen de Chineestalige versie van Wikipedia. Die censuur is nu uitgebreid naar andere talen van de website. Het is onduidelijk of er een directe aanleiding voor de blokkade is.

De Chinese zoekgigant Baidu beheert ook zijn eigen online encyclopedie die door burgers aangepast kan worden: Baike. De encyclopedie pretendeert, net als Wikipedia, vrij te zijn, maar critici wijzen erop dat op de website censuur wordt toegepast om de Chinese Communistische Partij niet tegen de haren in te strijken.