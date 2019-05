Het Chinese gamingbedrijf Beijing Kunlun Tech gaat zijn datingapp Grindr verkopen na aanhoudende druk van de Amerikaanse overheid, meldt Reuters.

De Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS) eist al langer dat Kunlun de voornamelijk op homo- en biseksuele mannen gerichte datingapp verkoopt. Kunlun liet maandag weten dat het de app uiterlijk in juni 2020 verkocht wil hebben.

Grindr werd in 2009 geïntroduceerd door het Amerikaanse bedrijf Nearby Buddy Finder, maar werd tussen 2016 en 2018 overgenomen door het Chinese Kunlun.

De CFIUS onderzocht de overname omdat het bedrijf geen contact had gezocht voordat het Grindr aankocht. Anonieme bronnen vertelden in maart aan Reuters dat de CFIUS "een risico voor de nationale veiligheid" in de overname ziet.

Het is onbekend waarom de CFIUS deze dreiging zag, maar Grindr slaat veel privé-informatie over gebruikers op, zoals locatie en hiv-status.