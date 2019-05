Facebook gaat het minimumloon van de Amerikaanse freelancers verhogen, maakte het bedrijf maandag bekend. De moderatoren die Facebook-content controleren op aanstootgevend materiaal krijgen een extra salarisverhoging. Voor hen komt het minimumloon in San Francisco op 22 dollar (19,58 euro) te liggen.

"Wij introduceerden in 2015 een minimumloon van 15 dollar (13,35 euro). Dat blijkt in sommige van onze vestigingslocaties niet genoeg om van te leven. Daarom verhogen we het minimumloon voor medewerkers op contractbasis in San Francisco, New York en Washington naar 20 dollar, en in Seattle naar 18 dollar", schrijft het bedrijf.

Moderatoren krijgen daar nog 2 dollar bovenop.

Veel van de steden waarin Facebook gevestigd is, hebben bijzonder hoge kosten van levensonderhoud. De gemiddelde huur van een appartement in San Francisco komt uit op zo'n 3.600 dollar (3.200 euro) per maand.

Nieuwe regels rond werkomstandigheden moderatoren

Het afgelopen jaar werden de werkomstandigheden van de moderatoren meermaals aan de kaak gesteld. Ze zouden snel radicaliseren of getraumatiseerd raken omdat ze bloot worden gesteld aan een eindeloze stroom aan haatzaaiende of zelfs gewelddadige berichten, video's en afbeeldingen.

Daarbij werden de freelancers, die op contractbasis door een tussenbedrijf worden ingehuurd, ontmoedigd om met anderen over hun ervaringen te praten. Ook zou de psychologische ondersteuning tegenvallen.

Facebook heeft nu nieuwe regels opgesteld. Zo moet er nu te allen tijde een psycholoog waar moderatoren mee kunnen praten beschikbaar zijn en krijgen ze meer controle over de manier waarop ze content te zien krijgen.