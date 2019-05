Spotify test momenteel zijn eigen variant op Snapchat en Instagram Stories, genaamd Storyline. Dat meldt Android Police.

Storylines voegt Instagram-achtige afbeeldingen met tekst toe aan verschillende nummers, bijvoorbeeld met uitleg over waar de muziek over gaat. Het gaat om persoonlijke opmerkingen van de artiest.

De afbeeldingen verschijnen onder het 'Now Playing'-scherm. Bovenaan de afbeelding zie je hoeveel delen je nog kunt bekijken.

Voor zover bekend is het voor artiesten niet mogelijk om handmatig Storylines toe te voegen, maar gaat dit via Spotify zelf. Tot nu toe zijn er maar een paar nummers gevonden waarbij Storylines actief is, waaronder van Billie Eilish, en lijkt de functie alleen op mobiel te werken.

Spotify heeft al langer een 'Behind the Lyrics'-functie die automatisch weetjes over een nummer laat zien. Het is nog niet duidelijk op welke manier deze zich verhoudt tot Storylines.