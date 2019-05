Mozilla zal alle data weer verwijderen die het bedrijf verzamelde via een noodoplossing voor een grote bug vorige week. Dat maakt de maker van webbrowser Firefox in een blogpost bekend.

Het was begin mei opeens onmogelijk voor Firefox-gebruikers om browserextensies te gebruiken, omdat een belangrijk beveiligingscertificaat was verlopen. Mozilla kwam toen in actie en rolde een snelle, tijdelijke fix uit. In de loop van de week werd het probleem permanent opgelost.

De oorspronkelijk fix was echter alleen toegankelijk voor mensen die lid waren van Firefox' bètaprogramma Studies. Deelname aan het Studies-programma vereist toestemming om bepaalde gebruikersdata op te slaan. Firefox-gebruikers die de bugfix wilden installeren, moesten dus privacygevoelige informatie overdragen aan Mozilla.

In een uitgebreide blogpost biedt Mozilla excuses aan voor de bug, en laat het bedrijf weten dat het alle gebruikersdata zal verwijderen die het op 4 en 5 mei verzamelde via Studies. "We willen respect tonen voor de bedoelingen van onze gebruikers en zullen daarom de telemetrie- en Studies-data van alle gebruikers uit die periode verwijderen", aldus Mozilla.