Facebook klaagt een data-analysebedrijf uit Zuid-Korea aan voor vermeend misbruik van het platform. Het gaat om het bedrijf Rankwave, meldt het sociale medium op zijn website.

Rankwave wordt in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het bedrijf volgens Facebook niet meewerkt aan een onderzoek om mogelijk misbruik van Facebook-data vast te stellen.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf maakte gebruik van het Facebook-platform om apps beschikbaar te stellen aan gebruikers van het sociale medium. In aanloop naar de rechtszaak zijn deze apps door Facebook verwijderd.

Uit de aanklacht, die in handen van nieuwssite TechCrunch (pdf) is, blijkt dat Rankwave sinds 2010 apps aanbood waarmee op grote schaal informatie over gebruikers werd verzameld. Die informatie zou door Rankwave zijn gebruikt voor marketing- en advertentiedoeleinden.

Het gaat volgens Facebook om minstens dertig apps, waarvan een deel gericht was op individuele Facebook-gebruikers. Het is niet duidelijk van hoeveel gebruikers Rankwave data zou hebben verzameld en misbruikt.

Werkwijze vergelijkbaar met Cambridge Analytica

De manier waarop Rankwave toegang kreeg tot gegevens van Facebook-gebruikers is vergelijkbaar met hoe de data die uiteindelijk in handen kwamen van het inmiddels opgeheven data-analysebedrijf Cambridge Analytica werden verzameld.

Facebook biedt bedrijven via zijn platform de mogelijkheid om apps te bouwen waarmee zij toegang krijgen tot die data. In 2015 werd de hoeveelheid data die op die manier verzameld kon worden ingeperkt. Voor die tijd konden via een Facebook-app niet alleen data van een directe gebruiker, maar ook van diens vrienden verzameld worden.

Het bestaan van die functie leverde Facebook in het Verenigd Koninkrijk een boete van 500.000 pond op. Het Cambridge Analytica-schandaal leidt naar verwachting binnenkort ook tot een miljardenboete voor Facebook van de Amerikaanse handelswaakhond.