De telefoonprovider Tele2 kampt op het moment met een grootschalige storing in het vaste telefoonnetwerk, waardoor onder andere de vaste telefoonnummers van de Tweede Kamer onbereikbaar zijn.

Tele2 bevestigt de storing op zijn website. Ook de klantenservice van het telecombedrijf is op het moment onbereikbaar.

Daarnaast ondervindt de Wegenwacht hinder van de Tele2-storing. Een woordvoerder raadt weggebruikers met pech aan om de ANWB Wegenwacht-app te gebruiken. "Dan zijn wij meteen ook bewust van waar de weggebruiker staat."

Tele2 kon om 13.00 uur nog geen verdere duidelijkheid te bieden over de situatie, die verschillende firma's en instanties in Nederland getroffen heeft, waaronder het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel.

De oorzaak is inmiddels bekend bij het bedrijf, maar er wordt nog onderzoek gedaan. "We hebben nog geen zicht op hoe lang het gaat duren tot het is opgelost", vertelt een woordvoerder van Tele2 aan NU.nl. "Maar het einde lijkt in zicht."

Er was op donderdag ook sprake van een storing in het dataverkeer tussen enkelbanden en de meldkamer, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt dat deze niks te maken heeft met de Tele2-storing.