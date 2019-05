Duitsland zou zich achter gesloten deuren van de Raad van Ministers van de Europese Unie (EU) verzetten tegen plannen om de export van spionagesoftware (spyware) aan banden te leggen. Dat meldt EurActiv op basis van een anonieme bron, die verwijst naar het commerciële belang van Duitsland.

Met de voorgestelde beperkingen op de export van spyware moet voorkomen worden dat de technologie in handen komt van onderdrukkende regimes. Zij zouden de technieken kunnen inzetten tegen politieke tegenstanders of activisten.

Onder zogenoemde spyware valt onder meer technologie waarmee bijvoorbeeld telefoongesprekken kunnen worden onderschept of apparaten kunnen worden gehackt.

In mei spraken Tsjechië, Cyprus, Estland, Finland, Ierland, Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk in de Raad van Ministers al kritiek uit over het voorstel. Zij zeggen te vrezen dat de regels zorgen voor een negatief technologieklimaat.

Volgens de bron van EurActiv staat Duitsland ook aan de zijde van deze acht landen, hoewel het de brief van de acht lidstaten niet heeft ondertekend. "Duitsland doet in de openbaarheid alsof ze de beperkingen (op de export, red.) steunen, maar in werkelijkheid zien ze niets in het aannemen van deze maatregelen."

Voordat het voorstel daadwerkelijk een wet kan worden, moet de Raad van Ministers het eens worden over zijn standpunt. Daarna vinden onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie over de definitieve tekst plaats.