Facebook maakt in aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen voor Europese partijen een uitzondering in zijn beleid dat politieke adverteerders niet buiten hun landsgrenzen mogen adverteren. Dat zegt het bedrijf tegen Politico.

De Europese Unie (EU) verzocht Facebook in april om de regels omtrent politieke advertenties aan te passen, omdat Europese instellingen en partijen door het beleid buiten België geen reclame mogen maken.

De belangrijkste Facebook-pagina's van Europese instellingen en Europese politieke partijen krijgen nu toestemming van Facebook om in de hele EU te adverteren. Die positie geldt tot 26 mei, de laatste dag van de Europese Parlementsverkiezingen. In totaal geldt het uitzonderingsbeleid voor zo'n veertig pagina's, aldus Politico.

In Nederland mogen mensen op 23 mei naar het stembureau voor de Europese verkiezingen. In 21 lidstaten kunnen inwoners pas drie dagen later stemmen. De uitslag wordt op 26 mei bekend, nadat alle stembussen zijn gesloten.

Een Facebook-woordvoerder noemt het bewaken van de integriteit van de Europese verkiezingen een 'topprioriteit' voor het bedrijf. "We zijn sinds begin februari in een contante dialoog met Europese instellingen. We hebben nieuwe regels opgesteld die vereisen dat mensen zijn geautoriseerd in het land waarin ze politieke advertenties willen plaatsen."

"Na een verzoek van het Europees Parlement zijn we overeengekomen om een ​​aantal pagina's van officiële EU-instanties vrij te stellen van deze regels tot de verkiezingen aan het einde van de maand."