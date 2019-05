Ziggo verhoogt vanaf 1 juli de tarieven voor verschillende abonnementen. De meeste pakketten worden gemiddeld 2,50 euro per maand duurder gemaakt.

Aanbieder Ziggo heeft klanten per mail ingelicht over de prijsverhogingen. Het bedrijf zegt dat de verhoging nodig is voor investeringen om "de verbinding snel, betrouwbaar en veilig te houden. Werken aan het netwerk van morgen is nodig om de enorme groei van gebruik en data aan te kunnen", stelt het bedrijf.

Ziggo verhoogt de maandelijkse abonnementsprijzen van Alles-in-1-pakketten en TV + Internet-pakketten met 2,50 euro. Ook van losse internetabonnementen stijgen de prijzen. Het Internet Complete-pakket stijgt met 2,95 euro per maand het meest.

Kosten voor bellen stijgen ook

Naast abonnementen voor internet en televisie gaat ook het Volop Bellen-abonnement in prijs omhoog. Dit abonnement is alleen te gebruiken als de klant een Vast Bellen- of Alles-in-1-abonnement heeft. Met dit pakket hoeven mensen niet extra te betalen voor bellen naar een mobiel nummer. Bij Volop Bellen stijgt het bedrag met 1 euro per maand.

Binnen Nederland stijgt het starttarief en het minuuttarief met 1 cent. Het tarief voor bellen naar vast en mobiel wordt standaard 23 cent per minuut. Het startbedrag van 12 cent komt te vervallen, evenals de toeslag van 25 cent voor het bellen naar mobiele nummers.

De prijzen gelden voor alle klanten van Ziggo. Eind maart verhoogde Ziggo de snelheden van zijn internetabonnementen met 25 procent. De provider zei destijds dat abonnementsprijzen niet aangepast werden.