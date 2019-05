Facebook huurt een bedrijf in om naar berichten, foto's en video's van gebruikers te kijken, schrijft Reuters. Met de informatie traint Facebook systemen voor kunstmatige intelligentie.

Het Indiase bedrijf WiPro zet volgens Reuters 260 werknemers in om berichten van gebruikers in te delen in categorieën. Zij geven aan wat het onderwerp is, wat de gelegenheid van het bericht is en wat de intentie van de gebruiker was.

De werknemers van WiPro kijken op Facebook en Instagram naar statusupdates, video's, foto's, gedeelde links en Stories. Elk bericht wordt door twee werknemers gecheckt en elke werknemer labelt zo'n zevenhonderd berichten per dag.

Onder de berichten die gelabeld worden, valt niet alleen publiekelijk beschikbare content, schrijft Reuters na bevestiging van Facebook. Ook berichten die privé met anderen worden gedeeld, worden beoordeeld.

WiPro is niet het enige bedrijf dat berichten labelt. In totaal gaat het om tweehonderd projecten wereldwijd, waar duizenden mensen aan werken.

Een Facebook-woordvoerder stelt in de voorwaarden duidelijk te maken "dat we op Facebook gedeelde informatie gebruiken om de ervaring te verbeteren en dat we daarvoor samenwerken met derden".

Toestemming voor AVG

Het is volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht dat bedrijven aan gebruikers duidelijk maken hoe persoonlijke gegevens worden verzameld en waar ze voor worden gebruikt. Daarvoor moeten mensen doorgaans toestemming geven.

Een advocaat laat aan Reuters weten dat Facebook het duidelijk moet aangeven als het bedrijf naar persoonlijke berichten kijkt. Het inzetten van een derde partij hiervoor vereist mogelijk eveneens toestemming.

Met het bekijken van berichten traint Facebook zijn systemen voor kunstmatige intelligentie. Zo wordt AI onder meer ingezet om te omschrijven wat er op een foto staat, bijvoorbeeld voor mensen met een visuele beperking.