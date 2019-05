Medewerkers van Tesla moeten ophouden met het lekken van informatie naar de pers en concurrenten, staat in een e-mail die vrijdagavond werd gelekt naar de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

"Omdat wij zo succesvol zijn, blijven we de aandacht trekken van mensen die ons willen zien falen", schrijft het veiligheidsteam van het techbedrijf in de e-mail. Het team wijst werknemers van Tesla vervolgens op geheimhoudingsafspraken in hun contracten.

De mail eindigt met een lijst voorbeelden van werknemers die informatie gelekt hebben en de consequenties die desbetreffende werknemers ondervonden, variërend van ontslag tot een strafrechtelijke aanklacht door Tesla.

In sommige gevallen gaat het om het doorspelen van informatie naar concurrenten, maar in de brief wordt ook lekken naar de media genoemd.

Meerdere anonieme bronnen binnen het bedrijf bevestigden tegen CNBC dat de e-mail inderdaad verstuurd is. De afgelopen weken was Tesla vooral in de Verenigde Staten regelmatig in het nieuws vanwege lekken over werknemersbeleid en problemen met zakenpartners.