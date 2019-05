Het lukt de vijf commissarissen van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) nog niet om tot overeenstemming te komen over de grootte van de straf die Facebook moet krijgen voor privacyschendingen. Dat zeggen anonieme bronnen tegen de New York Times.

Ook over de vraag in hoeverre Mark Zuckerberg persoonlijk aansprakelijk is voor privacyschendingen door Facebooks personeel zou nog onenigheid bestaan, schrijft de NYT. Het meningsverschil zou het proces om tot een schikking te komen vertragen.

De FTC-commissie bestaat uit vijf leden, drie Republikeinen en twee Democraten. De Democraten zouden Facebook en vooral ook Zuckerberg harder willen straffen dan waar de Republikeinen toe bereid zijn, suggereert de NYT.

'Schikking met FTC niet nageleefd'

Het gaat om een lopende zaak rond een schikking die Facebook in 2011 deed met de FTC. Toen beloofde Facebook het privacybeleid aan te scherpen. Na de verschillende privacyschandalen rond het bedrijf in 2018 besloot de FTC te onderzoeken of deze schikking wel is nageleefd.

Facebook liet eind april in de kwartaalreportage doorschemeren dat het bedrijf een boete van rond de 5 miljard dollar (4,5 miljard euro) verwacht.

Daarnaast wil de FTC het bedrijf waarschijnlijk dwingen om een onafhankelijke privacycommissie en een privacybewaker aan te stellen. Die laatste zou volgens een van de bronnen van de NYT mogelijk Zuckerberg zelf kunnen zijn.