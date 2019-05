De Britse politie zal geen onderzoek starten naar gelekte informatie uit een besloten vergadering van de National Security Council, de Britse veiligheidsraad. Dat schrijft Reuters. Het lek kostte de Britse minister van Defensie zijn baan.

Volgens de politie bevat de gelekte informatie geen inhoud die de Official Secrets Act (een Britse geheimhoudingswet) overtreedt.

"De gelekte informatie had niet zo'n impact op het openbaar belang dat daarvoor een ambtsovertreding moest worden gepleegd", zegt de politie. "Het zou ongepast zijn om onder deze omstandigheden een onderzoek te starten."

Via een lek kwam eerder deze week naar buiten dat het Verenigd Koninkrijk van plan is om de Chinese telecomfabrikant Huawei uit te sluiten van de kern in het aankomende 5G-netwerk.

Huawei is marktleider op het gebied van apparatuur voor telecomnetwerken, maar het bedrijf wordt met name door de Verenigde Staten beschuldigd van spionage voor China via de apparatuur. Huawei heeft dat overigens altijd ontkend. Ook is nooit bewijs voor spionage openbaar gemaakt.

Minister van Defensie ontkent

De Britse minister Gavin Williamson werd woensdag ontslagen, omdat hij de informatie zou hebben gelekt. Premier Theresa May zei dat tijdens het onderzoek bleek dat Williamson minder goed meewerkte dan andere leden van de veiligheidsraad. Er zou "overtuigend bewijs zijn" voor zijn schuld.

Williamson ontkende op Twitter de bron van het lek te zijn. "Ik ontken met klem dat ik op enige manier betrokken ben geweest bij dit lek en ben ervan overtuigd dat een diepgaand formeel onderzoek mij zou vrijpleiten."