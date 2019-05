De jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Google begint op 7 mei. Tijdens Google I/O maakt het bedrijf nieuwe plannen, diensten en apparaten bekend. Dit kun je verwachten tijdens Google I/O 2019.

I/O staat voor Input/Output. De conferentie vindt plaats in de Amerikaanse stad Mountain View. In de aanloop naar dit evenement doen er al aardig wat geruchten de ronde over wat we dit jaar van de techgigant kunnen verwachten.

Op 7 mei, om 19.00 uur Nederlandse tijd, start Google I/O. NU.nl is in Mountain View aanwezig om verslag te doen.

Goedkopere modellen Pixel-telefoon

In de afgelopen weken zijn er meerdere geruchten opgedoken over twee goedkopere modellen van de Pixel 3, de smartphonelijn die wordt ontwikkeld door Google zelf. Het zou gaan om een model dat ongeveer 400 dollar (omgerekend 357 euro) moet gaan kosten. Het toestel heeft al een naam: de Pixel 3A.

Google is naar verluidt bezig met twee varianten van de Pixel 3A; een standaardmodel en een grotere variant, de Pixel 3A XL. Dit grotere model zou een 6-inchscherm krijgen.

De telefoons hebben een minder krachtige processor dan de Pixel 3 en volgens de geruchten kunnen deze modellen ook niet draadloos opgeladen worden. Met de Pixel 3, die vorig jaar verscheen, kan dat wel. De definitieve specificaties komen waarschijnlijk naar buiten tijdens Google I/O.

Het is niet bekend of de Pixel 3A in Nederland verschijnt. Eerdere Pixels kwamen niet officieel in Nederland op de markt, maar zijn via derden wel te koop.

Meer details over Android Q

Google is niet alleen bezig met nieuwe hardware, maar heeft ook een nieuwe versie van Android op de planning staan. De update voor het mobiele besturingssysteem is op dit moment in de testfase op Pixel-telefoons.

Tot nu toe weten we dat deze nieuwe versie een aantal nieuwe functies bevat. Zo kun je met Android Q per app instellen wanneer deze je locatie mag zien, om gebruikers meer controle over hun privacy te geven. Ook zou de wifiverbinding met Android Q beter en veiliger moeten zijn dan voorheen.

Verder zijn in screenshots ook chatbubbels opgedoken, die we tot nu toe alleen kenden van de Facebook-app op Android. Hiermee kun je bepaalde gesprekken zichtbaar laten zijn boven andere apps, waardoor je snel een gesprek kunt openen als er nieuwe berichten binnenkomen.

Slimme gadgets voor in huis

Sinds vorig jaar is Google Assistent ook beschikbaar in Nederland, en de spraakassistent wint snel aan populariteit. Tijdens Google I/O kunnen we daarom nieuwe functies verwachten.

Daarnaast is Google bezig met nieuwe hardware. De Nest Hub Max is momenteel in ontwikkeling en moet een nieuw centraal scherm worden in huis.

In tegenstelling tot een Google Home-speaker of je telefoon is dit een scherm dat je ergens in huis aan de muur hangt en waarmee je allerlei functies in huis kunt bedienen. Denk hierbij aan de lampen, verwarming of gordijnen.

Nieuwe spellen voor Google Stadia

In maart van dit jaar kondigde Google een eigen gameplatform aan: Google Stadia. Dat moet het mogelijk maken om spellen te spelen op elk apparaat via de servers van Google; van smartphone tot game-pc.

Sindsdien heeft Google, buiten het design van de controller, vrij weinig details van Stadia bekendgemaakt. Zo weten we nog niet wat de dienst gaat kosten en wanneer we er precies mee aan de slag kunnen. Het is de vraag of Google dit nu al bekend gaat maken; dat hangt af van hoe ver de ontwikkeling van het platform gevorderd is.

Google gaat waarschijnlijk wel aandacht besteden aan Stadia. Een voor de hand liggende manier om dat te doen is met spellen zelf. Het bedrijf wil ook zelf games gaan ontwikkelen. Het is goed mogelijk dat we tijdens de conferentie meer te zien krijgen van de games die naar dit platform komen.

Google Lens maakt slimme assistent slimmer

Google Lens is al beschikbaar, maar krijgt binnenkort waarschijnlijk een grote update. De app kan via de camera van je telefoon objecten identificeren. Google wil dat Lens straks evenveel kan herkennen als een mens.

Naast het herkennen van gebouwen, planten en objecten moet Google Lens straks ook tekst kunnen voorlezen. Verder is het de bedoeling dat Google Lens direct in de camera-app van smartphones wordt geïntegreerd. De app moet ook meer gaan samenwerken met andere apps, zoals Google Maps.