YouTube wordt elke maand door ruim twee miljard ingelogde accounts gebruikt, schrijft CNET op basis van een presentatie van YouTube.

De videodienst telde een jaar geleden nog 1,8 miljard gebruikers. In februari zei Google-directeur Sundar Pichai dat YouTube bijna op twee miljard gebruikers zat.

Volgens YouTube-CEO Susan Wojcicki kijken mensen gezamenlijk 250 miljoen uur aan video's per dag op tv-schermen, bijvoorbeeld via Apple TV of Chromecast. Dat was halverwege 2018 nog 180 miljoen uur. Wojcicki meldde dat op een bijeenkomst in New York voor adverteerders en media.

YouTube bevestigde dat YouTube Originals vanaf dit jaar niet meer alleen voor betalende Premium-gebruikers te zien zijn, schrijft Reuters. Eind vorig jaar liet het bedrijf die plannen al doorschemeren.

De eigen programmering van YouTube zou voor abonnees niet de belangrijkste reden zijn om een Premium-abonnement af te sluiten. Het uitschakelen van advertenties zou voor gebruikers belangrijker zijn. Ook is het met Premium mogelijk om YouTube-video's offline op te slaan.