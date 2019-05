Facebook gaat het profiel van de Amerikaanse complotdenker Alex Jones en zijn website InfoWars weren van Instagram en zijn gelijknamige sociale medium. Ook treedt het bedrijf op tegen andere extreemrechtse gebruikers.

Dat heeft het sociale medium laten weten aan meerdere Amerikaanse media die daar donderdag over publiceerden. Op dat moment was een deel van de accounts nog niet van Facebook en zusterplatform Instagram verwijderd.

Naast de profielen gelieerd aan Jones heeft Facebook maatregelen aangekondigd tegen onder meer de prominente alt-rightpersoonlijkheid Milo Yiannopoulos.

In een verklaring aan BuzzFeed zegt Facebook dat de accounts zijn verbannen voor het "aanjagen of betrokken zijn bij geweld of haat, ongeacht hun ideologie". Veel van de getroffen accounts zijn eerder al verbannen van andere sociale media, zoals Twitter.

Amerikaanse media brachten nieuws vóór ban

Meerdere Amerikaanse media, waaronder The Washington Post en The Verge, brachten het nieuws van Facebooks stappen donderdag voordat er daadwerkelijk actie was ondernomen.

Het nieuws werd op vrijwel hetzelfde moment op beide media gepubliceerd, wat volgens BuzzFeed wijst op een vermoedelijke embargoafspraak tussen Facebook en de Amerikaanse media. Dat zorgde er onder meer voor dat de getroffen personen het nieuws over hun eigen verbanning konden delen op hun Instagram-profiel.

De keuze leidde tot kritiek van mensen die vinden dat Facebook na het nemen van de beslissing direct actie had moeten ondernemen, in plaats van het aangrijpen van de maatregel voor publiciteit.

In april nam Facebook ook maatregelen tegen Canadese extreemrechtse profielen. Het ging om mensen en organisaties die Facebooks richtlijnen omtrent haatzaaien en discriminatie hadden overtreden.