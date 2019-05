Netflix heeft de algehele audiokwaliteit voor films en series verhoogd. Het geluid klinkt mooier als er een betere verbinding beschikbaar is.

De streamingdienst spreekt in een blogbericht over "audio van studiokwaliteit". De audio wordt nog steeds gecomprimeerd om de bestandsgrootte te verkleinen, maar volgens Netflix is het resultaat niet te onderscheiden van ongecomprimeerd geluid.

Netflix bood tot voorheen altijd een constante audiokwaliteit aan, die niet veranderde als de internetsnelheid verlaagde. Videokwaliteit werd wel minder bij lagere snelheden.

Het geluid van films en series wordt met een bitrate van maximaal 678 kbit per seconde gestreamd. Dat is voor programma's die gebruikmaken van Dolby Atmos-audio. Bij Dolby Digital wordt maximaal 640 kbit per seconde gehanteerd.

Volgens Netflix werkt de verbeterde audiokwaliteit op de meeste apparaten waar de streamingdienst voor beschikbaar is. De vernieuwing zou inmiddels al aan abonnees worden aangeboden.