Facebook gaat in een test likes onder foto's en video's verbergen, kondigde het bedrijf dinsdag aan tijdens de de ontwikkelaarsconferentie F8 in Californië. De test start in Canada.

Instagram-gebruikers in dit land kunnen de komende tijd in hun tijdlijn niet meer zien hoeveel likes een post heeft gehad. Er wordt alleen nog getoond wie een foto of een video geliket heeft. Alleen de persoon die de foto of video geplaatst heeft, kan het aantal likes zien.

Facebook wil hiermee bereiken dan gebruikers meer focussen op de foto's en video's van mensen in hun netwerk en niet op de populariteit. Het moet volgens het bedrijf namelijk gaan om wat je deelt en niet om hoeveel mensen je posts liken.

Het is nog niet bekend of de functie ook echt wordt geïmplementeerd en wanneer likes in Nederland worden verborgen op het platform.

Tijdens de conferentie kondigde Facebook ook plannen aan voor een nieuw ontwerp van Facebook en gaat het bedrijf de berichtdiensten Whatsapp en Messenger uitbreiden.