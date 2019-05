Google was vorig jaar ruim 1,2 miljoen dollar (1,1 miljoen euro) kwijt aan het beveiligen van CEO Sundar Pichai, staat in een rapport dat is gedeeld met de aandeelhouders.

De kosten zijn bijna verdubbeld ten opzichte van 2017. Toen kostte de beveiliging van Pichai nog 680.000 dollar (zo'n 606.000 euro).

De beveiliging werd opgeschroefd, nadat een schutter in april 2018 het vuur had geopend op het YouTube-hoofdkantoor in San Bruno. Enkele maanden na het incident, keurde het bestuur een nieuw beveiligingsplan voor de CEO goed.

Een woordvoerder van Google laat aan Business Insider weten dat de beveiliging van Pichai constant wordt bekeken en aangepast. De kosten voor de beveiliging van de CEO namen in de jaren voor 2018 ook al toe.

Het is niet ongewoon dat grote techbedrijven veel spenderen aan de beveiliging van topmensen van het bedrijf. Zo werd vorige maand nog bekend dat Facebook vorig jaar 20 miljoen euro kwijt was aan de beveiliging van Mark Zuckerberg.