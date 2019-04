Facebook doet het ontwerp van zijn gelijknamige sociale netwerk op de schop. Het traditionele blauw maakt daarin plaats voor veel meer wit, en de nadruk gaat meer dan voorheen liggen op groepen en kleine gemeenschappen.

Dat heeft Facebook-directeur Mark Zuckerberg dinsdagavond Nederlandse tijd aangekondigd tijdens zijn openingspresentatie op Facebooks ontwikkelaarsconferentie F8 in Californië.

Zuckerberg zei onder meer dat Facebook-gebruikers in hun nieuwsoverzicht meer berichten van groepen te zien zullen krijgen. Ook krijgt Facebook de optie om berichten direct in groepen te delen.

Het vernieuwde Facebook-ontwerp wordt eerst beschikbaar in de app in de Verenigde Staten. Later komt het nieuwe Facebook ook naar de desktopversie en naar andere landen. Wanneer dat precies gebeurt, is onduidelijk.

WhatsApp en Messenger worden uitgebreid

Naast de aankondiging omtrent het nieuwe ontwerp, is Facebook van plan om zijn berichtendiensten WhatsApp en Messenger uit te breiden. Zo maakt het bedrijf Messenger beschikbaar op desktops en laptops en krijgt de chatdienst een snellere en lichtere app.

De sociale netwerken moeten ook meer worden dan een plek om enkel te chatten. Zo krijgt Messenger een nieuw tabblad waar video's van vrienden te vinden zijn. Ook krijgt de app later dit jaar de optie om met anderen tegelijk naar een video te kijken.

In India test WhatsApp momenteel het direct overmaken van geld via de app, een systeem dat min of meer vergelijkbaar is met een al in de app ingebouwde Tikkie. Deze optie moet later ook naar andere landen komen.

Daarnaast krijgt WhatsApp in de toekomst een bedrijfscatalogus. Op die manier kunnen gebruikers met bedrijven chatten en direct producten kopen.

Videobelapparaat Portal komt naar Europa

Facebook gaat Portal, een gadget van het bedrijf waarmee gebruikers kunnen videobellen, het komende najaar ook beschikbaar maken in Europa. Of het apparaat ook in Nederland te koop zal zijn en hoe duur het apparaat wordt, is niet bekendgemaakt.

Wel kondigde Zuckerberg aan dat gebruikers met Portal naast Messenger ook via WhatsApp kunnen chatten. Alle videogesprekken zullen bovendien worden voorzien van sterke end-to-endversleuteling, waardoor Facebook de inhoud niet kan inzien.

VR-headsets Oculus Rift S en Oculus Quest vanaf mei te koop

Tot slot heeft Facebook bekendgemaakt dat zijn twee nieuwe headsets voor virtual reality (VR), de Oculus Rift S en Oculus Quest, vanaf 21 mei geleverd zullen worden.

De Oculus Quest is de eerste VR-bril van Facebook die werkt zonder kabel: alle rekenkracht vindt plaats in de bril, in plaats van via een externe computer. Beide headsets ondersteunen verder de zogenoemde zes graden van vrijheid (6DoF). Dat houdt in dat de VR-bril niet alleen bewegingen naar boven en onder, voor en achter en links en rechts kan volgen, maar ook draaiende bewegingen, waardoor de oriëntatie van het beeld verandert.

In Nederland gaan de Oculus Quest met 64 GB opslagruimte en de Rift S, die werkt met kabel, allebei 449 euro kosten. Een variant van de Oculus Quest met 128 GB aan opslagcapaciteit gaat 549 euro kosten. De VR-headsets zijn vanaf dinsdag vooruit te bestellen.

Facebook legt nadruk op 'huiskamer' in plaats van 'dorpsplein'

De aangekondigde aanpassingen aan Facebook, WhatsApp en Messenger zijn onderdeel van Facebooks plannen om de focus van zijn sociale netwerken te verleggen van publieke naar meer intieme communicatie. De stappen geven een concreter beeld van de in maart aangekondigde koerswijziging voor het bedrijf.

Zuckerberg vergeleek het toekomstbeeld van Facebook met een huiskamer en dorpsplein. "Het idee is dat we in onze levens publieke ruimten hebben, zoals dorpspleinen, en onze private ruimten, zoals onze huiskamers. In onze digitale levens hebben we ook zowel publieke als private omgevingen nodig."

"De afgelopen vijftien jaar hebben we Facebook en Instagram ontwikkeld als de digitale equivalent van het dorpsplein, waar je met een hoop mensen tegelijk van alles kan doen. Nu de wereld groter en meer verbonden wordt, hebben we behoefte aan een gevoel van intimiteit."