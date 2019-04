De president van Sri Lanka heeft dinsdag de blokkade van sociale media opgeheven, meldt The New York Times. Het verbod werd negen dagen geleden ingesteld. Dit was vlak na de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag. De blokkade had onder meer tot doel de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan.

De Sri Lankaanse overheid roept de bevolking van het land op om "sociale media verantwoordelijk te gebruiken, ook al is de blokkade opgeheven, vanwege de aanhoudende situatie in het land."

Tijdens de blokkade waren onder meer Facebook, Instagram, WhatsApp en Viber niet beschikbaar. Opvallend was dat de blokkade werd ingesteld nog voordat berichten tot mogelijke onrust konden leiden. Het is niet bekend hoe effectief de blokkade op sociale media is geweest.

Ook in 2018 werden sociale media in Sri Lanka tijdelijk geblokkeerd

Het was niet voor het eerst dat sociale media in Sri Lanka tijdelijk werden geblokkeerd. Dit gebeurde begin 2018, nadat was opgeroepen tot religieus geweld tussen boeddhisten en moslims.

Het is onrustig in Sri Lanka sinds er op Eerste Paasdag bij aanslagen op kerken en hotels ruim 250 mensen, onder wie 3 Nederlanders, zijn omgekomen.

Er bestaat vrees voor vergeldingen. Sri Lanka heeft militairen ingezet in zijn jacht op meer dan 150 verdachten. Bij die zoektocht zijn de afgelopen dagen meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Maandag waarschuwden de autoriteiten in Sri Lanka nog voor nieuwe aanslagen.