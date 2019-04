Het laatste seizoen van Game of Thrones is in volle gang, waardoor het internet vol staat met spoilers over de recentste afleveringen. We zetten op een rij hoe je die spoilers op sociale media en andere websites kunt omzeilen.

Hoewel de nieuwe afleveringen in Nederland op maandag verschijnen, is niet iedereen op dezelfde dag meteen in de gelegenheid om te gaan kijken.

Vrienden die druk tweeten over wie in de serie is doodgegaan, kunnen de aflevering daarom voor je verpesten. Gelukkig is dat bij de grootste sociale media te vermijden.

Facebook: snooze gebruikers, groepen en pagina's

Facebook had afgelopen jaar een functie met naam 'Keyword Snooze' waarmee berichten over bepaalde onderwerpen verborgen konden worden. Inmiddels is de optie grotendeels ingetrokken.

Het is wel mogelijk om berichten van specifieke gebruikers, pagina's en groepen voor dertig dagen lang van je tijdlijn te weren. Dit doe je door bij een bericht op de drie puntjes rechtsboven te klikken en te kiezen voor de optie 'Persoon 30 dagen lang snoozen'.

Dit betekent dat je zelf moet inschatten wie je waarschijnlijk spoilers zal toesturen. Hoewel er nog altijd een kans bestaat dat je op spoilers stuit, biedt de knop wel een manier om toekomstige berichten van deze persoon meteen te blokkeren tot het seizoen voorbij is.

Twitter: verberg berichten met specifieke woorden

Sociaal netwerk Twitter maakt het makkelijker om spoilers te verbergen. Onder de instellingen van de website bevindt zich de optie 'Genegeerde woorden'. Als je woorden aan deze lijst toevoegt, worden tweets hierover van je tijdlijn geweerd.

Je kunt aan deze lijst de naam van de serie toevoegen. Maar voor het echt grondig weren van spoilers, moet je een uitgebreidere lijst samenstellen. Voeg bijvoorbeeld alle namen van Game of Thrones-personages of -hashtags toe aan de lijst, zodat discussies hierover ook worden geweerd.

Voorbeelden van woorden en hashtags #GameOfThrones, #GoT

Westeros, Winterfell, King's Landing, The Wall, Meereen

Arya, Sansa, Bran, Jon Snow, Daenerys, Night King

In de mobiele Twitter-app vind je de lijst door bij het notificatietabblad op het tandwielicoon te drukken en vervolgens 'Genegeerd' aan te tikken.

Je kunt in de app ook voorvertoningen van afbeeldingen uitschakelen, zodat je geen plaatjes met mogelijke spoilers te zien krijgt. Dat doe je bij de instellingen van de app onder 'Weergave en geluid', waar je de schakelaar bij 'Media-voorvertoningen' moet uitzetten.

Instagram: demp gebruikers die vaak spoilers delen

Instagram biedt de mogelijkheid om berichten van een gebruiker te dempen. Dat doe je door op de drie stipjes boven een foto te tikken en te kiezen voor 'Dempen'. Je krijgt dan de optie om alleen berichten in de tijdlijn te negeren of ook Stories te vermijden.

Instagram bood vroeger de optie om onderwerpen in het Explore-tabblad te blokkeren, maar bij een herontwerp lijkt deze optie te zijn verwijderd. Het is daarom niet mogelijk om berichten over een specifiek programma uit je blikveld te houden.

Bedenk wel dat je de blokkade zelf moet opheffen als de serie voorbij is of je de aflevering hebt gezien.

Websites: gebruik speciale browserplug-ins

Hoewel lang niet iedere site een manier biedt om spoilers te weren, kun je zelf wel een hoop doen met behulp van speciale browserplug-ins. Zo'n plug-in laat je extra functies aan je webbrowser toevoegen, zoals de mogelijkheid om berichten over bepaalde onderwerpen te blokkeren. Dat doe je met de volgende extensies, die je op de gelinkte sites installeert:

Unspoiler voor Google Chrome laat je woorden toevoegen waarover je spoilers wil negeren. Hierin kun je de naam van een tv-serie, belangrijke personages en locaties toevoegen. Een spoiler wordt automatisch verborgen door een groot rood veld, waar je op moet drukken als je het bericht alsnog wil lezen.

voor Google Chrome laat je woorden toevoegen waarover je spoilers wil negeren. Hierin kun je de naam van een tv-serie, belangrijke personages en locaties toevoegen. Een spoiler wordt automatisch verborgen door een groot rood veld, waar je op moet drukken als je het bericht alsnog wil lezen. SpoilerTV is te vergelijken met de hierboven besproken plug-in Unspoiler, maar heeft ook versies voor Firefox en Safari.

is te vergelijken met de hierboven besproken plug-in Unspoiler, maar heeft ook versies voor Firefox en Safari. Met Video Blocker kun je in Chrome en Firefox video's over specifieke onderwerpen blokkeren, zodat je spoilers op YouTube kunt omzeilen.

kun je in Chrome en Firefox video's over specifieke onderwerpen blokkeren, zodat je spoilers op YouTube kunt omzeilen. Remove YouTube Recommended laat je in Chrome de suggesties op YouTube verbergen, zodat je na een video niet onbedoeld spoilers te zien krijgt.

Bovenstaande tips moeten voldoende manieren bieden om het internet te doorkruisen zonder spoilers tegen het lijf te lopen. Daarnaast geldt er nog één advies: het kan nooit kwaad om sommige sociale netwerken iets meer te mijden, totdat je up-to-date bent met je series.