YouTube-ster Felix Kjellberg, beter bekend onder zijn pseudoniem PewDiePie, vraagt zijn volgers niet langer de leus te gebruiken waarin mensen worden opgeroepen om zich op zijn kanaal te abonneren.

De slogan 'Subscribe to PewdiePie' ('Abonneer je op PewdiePie') werd de afgelopen maanden door volgers van de Zweedse vlogger gebruikt in de strijd om het aantal volgers van zijn kanaal groter te houden dan dat van het Indiase platenlabel T-Series. Beide kanalen naderen de mijlpaal van 100 miljoen abonnees.

De leus werd ook gebruikt door de man die in maart een aanslag pleegde op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, waarbij vijftig mensen om het leven kwamen. Ook de verdachte van de aanslag op een synagoge in Californië op zaterdag refereerde aan PewDiePie.

In een zondag geüploade video vraagt Kjellberg zijn volgers om te stoppen met de aanmoedigingen. "Het is me nu duidelijk dat de 'Subscribe to PewDiePie'-beweging toen (na de uitingen van de verdachte van de aanslagen in Christchurch, red.) had moeten stoppen", zegt hij.

"Om mijn naam geassocieerd te zien worden met zoiets afschuwelijks heeft me op meer manieren geraakt dan ik heb laten zien", zegt de YouTube-ster verder.

Kjellberg legde ook uit waarom hij zich niet eerder over de kwestie heeft uitgesproken: "Ik wilde het niet eerder aankaarten en ik wilde de terroristen niet meer aandacht geven."