Criminelen hebben in het eerste kwartaal van 2019 meer cyberaanvallen uitgevoerd op bedrijven in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder, blijkt uit onderzoek van beveiligingsbedrijf Malwarebytes.

Het aantal gedetecteerde aanvallen op bedrijven steeg wereldwijd in de eerste drie maanden van dit jaar met 235 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018. In totaal werden 9.552.414 aanvallen gedetecteerd. Consumenten waren minder vaak het doelwit. Dat aantal daalde het afgelopen jaar met 24 procent en kwam neer op een totaal van 52.430.762.

In het eerste kwartaal van 2019 was vooral een toename zichtbaar in het aantal aanvallen met trojans (schadelijke software vermomd als betrouwbaar programma's) en gijzelsoftware (ook wel bekend als ransomware). Er werd het afgelopen jaar een stijging van bijna 605 procent gedetecteerd aan trojan-aanvallen. Ransomware kwam 500 procent vaker voor.

Malwarebytes-directeur Adam Kujawa heeft een mogelijke verklaring voor de stijging in aanvallen op bedrijven, terwijl individuele gebruikers minder het doelwit waren. "Consumentengegevens zijn gemakkelijker te verzamelen via systemen van bedrijven", schrijft hij. "Cybercriminelen vallen op een steeds slimmere manier aan om nog meer resultaat te zien via trojans, adware en ransomware."

De meeste aanvallen werden in de Verenigde Staten gevonden, gevolgd door Indonesië en Brazilië. Nederland komt niet voor in de toplijst van landen waarin de meeste detecties zijn.