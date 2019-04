Telecomprovider KPN gaat toch een samenwerking met het omstreden Chinese bedrijf Huawei aan voor de aanleg van zijn 5G-netwerk. Voor de 'kritieke kern' wordt wel een 'westers' bedrijf gekozen, meldt KPN.

Voor het moderniseren van zijn mobiele netwerk is KPN een samenwerking aangegaan met Huawei. De samenwerking gaat volgens KPN over voorbereidende werkzaamheden. De overeenkomst zou teruggedraaid kunnen worden om te voldoen aan Nederlands overheidsbeleid, zegt de provider.

Huawei is omstreden omdat gevreesd wordt dat het bedrijf te dicht bij de Chinese regering staat. Een meerderheid van de Tweede Kamer zei onlangs nog dat Huawei in Nederland moet worden uitgesloten bij de aanleg van een 5G-netwerk. Cruciale infrastructuur moet volgens de Kamer niet worden overgelaten aan Chinese bedrijven.

Kernnetwerk vanwege veiligheid wel westers

KPN zegt daarom voor de aanleg van zijn kernnetwerk wel met een westerse leverancier in zee te gaan, uit veiligheidsoverwegingen. Welke bedrijven dat zijn is niet duidelijk, maar gezien het kleine aantal makers van netwerkapparatuur liggen Ericsson en Nokia voor de hand.

Met de kern van het netwerk verwijst KPN naar onderdelen als de datacentra. Minder gevoelige onderdelen, zoals het mobiele radio- en antennenetwerk van KPN, worden voorlopig door Huawei gemoderniseerd. Het is nog niet bekend wanneer KPN met die modernisering wil beginnen.

Ook Britten kiezen voor deze mengvorm

De strategie die KPN kiest, lijkt daarmee op de Britse omgang met het bedrijf. Het Verenigd Koninkrijk weert Huawei ook uit de kern van 5G-netwerken, maar voor de rest van het netwerk mogen Britten nog wel met apparatuur van Huawei werken.

Hoewel de Nederlandse regering in grote lijnen heeft opgeroepen om voorzichtig om te gaan met Chinese bedrijven, is er nog geen duidelijke grens getrokken. Ook moeten in Nederland de frequenties voor 5G-internet nog worden geveild, de eerste veilingronde is eind 2019 of begin 2020.