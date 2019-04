De procureur-generaal van de Amerikaanse staat New York is een onderzoek gestart naar Facebook, dat ongevraagd de e-mailcontacten van 1,5 miljoen gebruikers verzamelde, meldt The New York Times.

Facebook importeerde sinds 2016 e-mailcontacten van sommige gebruikers die zich voor het eerst aanmeldden voor het sociale netwerk. Toen die praktijk onlangs aan het licht kwam, zei Facebook dat de contacten per ongeluk ongevraagd werden verzameld.

"Facebook heeft meermaals een gebrek aan respect voor de informatie van consumenten laten zien, terwijl het ondertussen profiteerde van die data", zegt Letitia James, procureur-generaal van New York. "Het is tijd dat Facebook verantwoordelijk wordt gehouden voor hoe het omgaat met de persoonlijke informatie van consumenten."

Meerdere onderzoeken naar Facebook

Donderdag werd bekend dat ook Ierland een onderzoek startte naar Facebook, in dat geval omdat in maart bleek dat Facebook jarenlang de wachtwoorden van honderden miljoenen gebruikers onbeveiligd bewaarde.

Canada kondigde donderdag op zijn beurt aan dat Facebook de privacyregels van het land heeft overtreden. Het land gaat een rechtszaak tegen Facebook aanspannen, op basis van een onderzoek naar het schandaal rond Cambridge Analytica.

De VS doet nog onderzoek naar dat schandaal, waarbij de data van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers zonder toestemming in handen van derden kwamen. Facebook zei woensdag bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers dat het rekening houdt met een boete van 3 tot 5 miljard dollar (zo'n 2,7 tot 4,5 miljard euro), opgelegd door de Amerikaanse marktwaakhond FTC.

Dreigende boetes deren marktwaarde Facebook niet

Ondanks de vele onderzoeken en dreigende boetes bleek woensdag dat de omzet van Facebook in het eerste kwartaal van dit jaar neerkwam op 15,1 miljard dollar, een stijging van 26 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

De beurswaarde van Facebook kreeg in juli 2018 een flinke tik in de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal. Het aandeel Facebook nam toen in één dag een duik van zo'n 20 procent. Sinds het begin van dit jaar zit het aandeel van Facebook weer in de lift.