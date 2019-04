Facebook-CEO Mark Zuckerberg is een eigen podcast gestart, waarin hij met gasten praat over de toekomst van technologie.

Inmiddels heeft de topman twee afleveringen opgenomen die via Spotify te beluisteren zijn. De eerste aflevering gaat over wetgeving en de tweede over journalistiek, privacy en regulering.

De topman zei eerder al het goede voornemen te hebben om in 2019 in gesprek te gaan over dergelijke onderwerpen. Dat wilde hij doen op Facebook, Instagram en andere platformen.

Het sociale netwerk ontkent al jarenlang een media-uitgever te zijn. Het is niet duidelijk of Facebook bij dit standpunt blijft nu het bedrijf de podcasts heeft uitgebracht

Facebook stond in de afgelopen periode centraal in veel van de kwesties die in de podcast worden besproken. Zo zijn meerdere malen privacygevoelige gegevens van gebruikers gelekt en wordt er al langer gestreden tegen nepnieuws op het platform.

Recent bleek het bedrijf e-mailadresboeken van anderhalf miljoen klanten zonder toestemming te hebben verzameld. Later sprak het bedrijf van een fout, waarna de data werden verwijderd.