Bijna de helft van alle afbeeldingen en video's van seksueel misbruik van kinderen wordt gehost op servers in Nederland, aldus de Internet Watch Foundation (IWF), een Britse organisatie die kindermisbruik in kaart brengt en aanpakt, in haar woensdag gepubliceerde jaaroverzicht.

Volgens de IWF zijn 48.900 webadressen waarachter afbeeldingen of video's van kindermisbruik te vinden zijn gelinkt aan Nederland. Dat komt neer op 46,5 procent van de ruim 105.000 adressen die in 2018 door de IWF in kaart zijn gebracht.

Nederland wordt gevolgd door de Verenigde Staten (12,2 procent), Rusland (11,3 procent), Slowakije (10,5 procent) en Frankrijk (6,3 procent). De meeste webadressen waarop kindermisbruik te vinden is, eindigen op .com, .net, .co (Colombia), .ru (Rusland) en .to (Tonga).

In ruim drie kwart van de gevallen betreft het slachtoffer van online geplaatst seksueel misbruik een meisje. In 17 procent is het slachtoffer een jongen.

De IWF deelt het misbruik in drie categorieën in. De ernstigste vorm, waarbij seks tussen volwassenen en kinderen plaatsvindt, gebeurt het vaakst met kinderen van nul tot twee jaar. In deze leeftijdscategorie komt deze vorm van misbruik voor in 68 procent van de in kaart gebrachte webadressen, aldus de IWF.

In 2017 werd nog 35,6 procent gehost in Nederland

De Britse organisatie geeft geen verklaring voor het feit dat bijna de helft van de beelden op Nederlandse servers gehost wordt. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wees in 2018 wel op de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid in de aanpak van online seksueel kindermisbruik, mede vanwege de "grote hostingbranche in Nederland die klanten over de hele wereld bedient".

De cijfers van de IWF tonen een relatieve stijging van het gebruik van servers in Nederland. In 2017 werd 35,6 procent van de in kaart gebrachte beelden gehost in Nederland. Het ging toen om bijna 28.000 van de ruim 78.500 gesignaleerde webadressen.

INHOPE: Nederland achter VS op tweede plek

Volgens cijfers van INHOPE, een internationale organisatie die zich inzet tegen online kinderporno, uit 2017 staat Nederland wereldwijd niet op de eerste, maar achter de Verenigde Staten op de tweede plek.

Op servers in de VS zou 43 procent van de kinderporno te vinden zijn. In Nederland gaat het volgens INHOPE om 19 procent. Daarna volgen Frankrijk (7 procent), Rusland (7 procent) en Canada (7 procent).

INHOPE wijt het grote verschil tussen haar eigen cijfers en die van de IWF aan het gegeven dat de Britse organisatie niet alleen meldingen meeneemt, maar "met name in Nederland op zoek" gaat naar materiaal omtrent seksueel misbruik.

Volgens de INHOPE-cijfers stond Nederland in 2017 in Europa wel op de eerste plaats wat betreft de hosting van kinderporno, met 51 procent van het aangeboden materiaal.

Aanvulling: INHOPE heeft NU.nl benaderd met haar eigen cijfers omtrent hosting van materiaal rond kindermisbruik. Deze context is aan het artikel toegevoegd.