Het aantal gebruikers van Snapchat stijgt: in het eerste kwartaal van 2019 maakten 190 miljoen mensen gebruik van de dienst. Eind 2018 waren dat er nog 186 miljoen, een stijging van 2,2 procent.

Snapchat is nog steeds niet bekomen van de daling in het aantal actieve gebruikers die het bedrijf in 2018 doormaakte. Dat aantal is nog altijd een miljoen kleiner vergeleken met een jaar geleden.

In het eerste kwartaal van 2018 telde het sociale medium 191 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Later vorig jaar daalde het aantal Snapchat-gebruikers naar 188 miljoen in het tweede kwartaal en 186 miljoen in het derde kwartaal.

Van het huidige aantal van 190 miljoen actieve gebruikers bevinden zich er 61 miljoen in Europa. Snapchat is in de regio Noord-Amerika met 80 miljoen gebruikers het grootst.

De omzet van Snap, het bedrijf achter Snapchat, kwam in de eerste drie maanden van 2019 uit op 320,4 miljoen dollar (ongeveer 285,7 miljoen euro), een stijging van 39 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018.

Desondanks draaide het bedrijf een nettoverlies van 310,4 miljoen dollar, een daling van 19,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.