Het aantal maandelijks actieve gebruikers van Twitter is voor het eerst sinds begin vorig jaar gestegen, blijkt uit de kwartaalcijfers van het socialemediaplatform.

Twitter heeft op dit moment 330 miljoen maandelijks actieve gebruikers, tegenover 321 miljoen in het vierde kwartaal van 2018. In dezelfde periode vorig jaar kwam dat cijfer nog op 336 miljoen gebruikers uit. De daling was deels te wijten aan het agressieve beleid dat Twitter sinds vorig jaar tegen nepaccounts voert.

Daarnaast publiceert Twitter sinds vorig kwartaal het aantal maandelijkse gebruikers die advertenties in de app bekijken. Dat aantal steeg naar 134 miljoen, acht miljoen meer dan in het vorige kwartaal.

Het bedrijf behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 787 miljoen dollar (700 miljoen euro), 18 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2018. Dat resulteerde in een winst van 66 miljoen dollar (58 miljoen euro), ook meer dan het jaar daarvoor (61 miljoen dollar). De grootste omzetstijging zag het bedrijf in de Verenigde Staten.