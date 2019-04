Een New Yorkse student klaagt Apple aan voor 1 miljard dollar (888 miljoen euro). Gezichtsherkenningssoftware zou hem ten onrechte hebben aangeduid als de dader van een reeks diefstallen in Apple Stores.

Bloomberg schrijft dat de achttienjarige jongen, Ousmane Bah, in november werd gearresteerd op verdenking van diefstal.

Later bleek dat de foto die bij het arrestatiebevel zat helemaal niet van Bah was. Hij zou tijdens een van de diefstallen, die in Boston plaatsvond, zelfs honderden kilometers verderop in New York zijn geweest voor een schoolfeestje.

De student zegt dat hij ooit een rijbewijs zonder foto is kwijtgeraakt en dat hij denkt dat hij slachtoffer is geworden van identiteitsdiefstal. De gezichtsherkenningssoftware die Apple in zijn winkels gebruikt, zou hem daarom ten onrechte hebben aangeduid als dader.

De verschillende aanklachten hebben tot "veel stress en problemen" geleid bij Bah, zo schrijft hij.

NU.nl heeft Apple om een reactie gevraagd.

Verbetering: In dit artikel stond eerder alleen vermeld dat Bah een rijbewijs was kwijtgeraakt. Relevante informatie, namelijk dat dit rijbewijs niet voorzien was van een foto van Bah, is daar nu aan toegevoegd.