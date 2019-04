Facebook zou de regels voor politieke advertenties gaan versoepelen voor Europese partijen, dat blijkt uit een brief die in handen is van de Financial Times. Een topman bij Facebook, Nick Clegg, zou in de brief hebben geschreven dat Facebook samen met het Europees Parlement wil kijken naar de regels.

Op dit moment moeten politieke partijen zich in elk Europees land registreren om advertenties via Facebook te kunnen tonen. De regel werd ingevoerd om de hoeveelheid desinformatie die tijdens verkiezingen via Facebook wordt verspreid te beperken.

Hier willen de Europese partijen vanaf, omdat het te veel werk is om dit in elk Europees land te moeten doen. Dit staat volgens de parlementariërs eerlijke verkiezingen in de weg, want kleinere partijen zouden niet de middelen hebben om op tijd een registratie per Europees land te kunnen regelen. Daardoor kunnen deze partijen niet in elk land adverteren.

Het is nu de bedoeling dat negentien partijen speciale rechten krijgen om advertenties in een keer in alle Europese landen te publiceren. Clegg meldt dat "het wel een uitdaging wordt om dit op tijd te regelen en dat de betrokkenen het wel eens moet worden over een juiste oplossing".

De partijen gaan in aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen weer veel adverteren. De partijen proberen kiezers uit alle Europese landen die tussen 23 en 26 mei naar de stembus gaan te bereiken.