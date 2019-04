Wie in de 21e eeuw overlijdt, laat een schatkist aan online informatie achter op grote websites. In dit artikel leggen we uit hoe je je hierop voorbereidt, zodat je weet wie in de toekomst al dan niet bij je informatie kan.

Wie op sociale media zit, laat profielen vol met foto's, persoonlijke anekdotes en andere gebeurtenissen na op bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter.

"Voor nabestaanden is zo'n profiel belangrijk na het overlijden", vertelt rouwverwerkingsspecialist Manu Keirse in gesprek met NU.nl. "Voor hen is het iets tastbaars dat ze overhouden aan deze persoon."

Al die data blijven na het overlijden ook gewoon op de servers van grote techbedrijven staan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, tenzij iemand daar iets aan kan en mag doen. Het is daarom verstandig om alvast na te denken wat je zelf met je online informatie wil doen na je overlijden en hoe dat moet gebeuren.

Een testament voor sociale media

Iemand komt niet zomaar binnen op je account nadat je overlijdt. "Ergens wel logisch dat het niet makkelijk gaat", vertelt internetjurist Arnoud Engelfriet. "Ze gaan pranks en ongein tegen. De bal ligt bij jou of nabestaanden." Volgens Engelfriet is het daarom een slim idee om bijvoorbeeld een speciaal testament te maken.

"Een socialemediatestament is in feite een envelop met je wachtwoorden. Die kan je geven aan je kinderen, een notaris of een goede vriend, om te openen na je dood. Dan kan die persoon vervolgens inloggen op je accounts."

Een tweede optie is om bijvoorbeeld een wachtwoordmanager met een familieaccount te delen met nabestaanden. Hierin worden je wachtwoorden beveiligd bewaard - en kun je ze zelf ook aanpassen zonder dat je een nieuw testament hoeft vast te leggen.

In dat testament kun je ook opschrijven wat je zelf het liefst ziet gebeuren met je online profielen. Een nabestaande kan de accounts in stand houden en een laatste bericht voor je plaatsen, of hem helemaal offline halen.

'Je verliest je privacy'

"Je hebt eigenlijk geen privacy meer als je overlijdt", aldus Engelfriet. "De Europese privacywet geldt alleen voor levende mensen." Een nabestaande is daarom vrij om op je profielen te lezen wat hij of zij wil.

“Al die gesprekken met levende mensen gaan de erfgenaam niks aan” Lucienne van der Geld, Netwerk Notarissen

Volgens Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen is het echter niet zo simpel. "Als ik overlijd en mijn smartphone vererft naar erfgenamen, dan staan daar allemaal gesprekken op met mensen die nog wel leven. Die gaan de erfgenaam niks aan."

Daarnaast willen veel bedrijven helemaal niet dat je erfgenamen inloggen op je accounts. "Facebook is het niet met mij eens dat nabestaanden volledige toegang mogen krijgen tot mijn accounts. Ik mag mijn wachtwoord niet afgeven." Het betekent dat je nabestaanden strikt gezien de regels van techsites moeten schenden als je dat in een testament verzoekt.

Een tweede optie is om naar de techbedrijven zelf te stappen. Zij hebben vaak procedures die je kunt volgen om een account in te zien. Hieronder zetten we op een rij hoe dat bij de giganten gaat.

Facebook en Instagram

Facebook en Instagram laten nabestaanden het profiel van een overledene verwijderen. Daarvoor is een volmacht, geboortebewijs, verklaring van erfrecht of een testament met een specifiek verzoek vereist. Ook moet een overlijdensbericht of rouwkaart worden meegestuurd om te bewijzen dat iemand echt is overleden.

Het is ook mogelijk om een Facebook- of Instagram-account te behouden en hem een speciale gedenkstatus te geven. Bezoekers weten hierdoor dat ze naar het profiel van een overleden persoon kijken, maar kunnen de oude beelden en berichten nog wel inzien.

Het is officieel niet toegestaan om op de sociale netwerken in te loggen op de profielen van overleden gebruikers.

Twitter

Bij Twitter is het alleen mogelijk een account te deactiveren. Ook hiervoor moeten de juiste documenten worden ingezonden om te bewijzen dat een gebruiker echt niet meer leeft. Hier is het niet mogelijk om een account een speciale overlijdensstatus te geven.

Ook bij Twitter geldt dat anderen niet mogen inloggen op het profiel van een overleden gebruiker. Het sociale netwerk verstrekt hier ook geen inloggegevens voor. Nabestaanden kunnen daarom geen privégesprekken inzien.

Google

"Mensen verwachten dat Google hun gegevens veilig houdt, zelfs na hun overlijden", schrijft de techgigant op zijn website. Niet iedereen kan daarom zomaar profielinformatie inzien nadat een gebruiker overlijdt.

Het is bij Google mogelijk een verzoek in te dienen om een account van een overleden gebruiker te wissen. Daarvoor moet worden bewezen dat een gebruiker er niet meer is.

Hoewel Google weigert inloggegevens van overleden gebruikers te verstrekken aan nabestaanden, stelt de techgigant dat "in bepaalde omstandigheden content uit het account van een overleden persoon kan worden verstrekt". Daarbij wordt gekeken hoe de persoonsinformatie zo privé mogelijk gehouden kan worden.

Apple

Techgigant Apple heeft geen publiek beleid over wat er met de profielinformatie van een overleden gebruiker gebeurt. Wel kunnen nabestaanden contact opnemen met de klantenservice van het bedrijf om te bespreken wat er zoal nodig is.

Hoewel Apple geen actief sociaal netwerk heeft, staan op iCloud wel onder meer foto's, e-mails en notities.