De stickerfunctie in WhatsApp wordt in Duitsland misbruikt om afbeeldingen van nazipropaganda te verspreiden, meldt BuzzFeed News op basis van eigen onderzoek in negen WhatsApp-groepen.

WhatsApp, onderdeel van Facebook, voegde in oktober de mogelijkheid om stickers te versturen toe aan zijn app. Gebruikers kunnen onder meer stickerpakketten van derden gebruiken.

Die optie wordt misbruikt om stickers van Adolf Hitler, hakenkruizen, 'Heil Hitler'-uitspraken, SS-symboliek en andere antisemitische inhoud te delen. In november sloeg een Joodse belangenorganisatie al alarm over de extreemrechtse stickers, waarna WhatsApp zei ze ongewenst te vinden.

Daarnaast worden in de WhatsApp-groepen antisemitische kettingbrieven verstuurd. Ook gebruiken deelnemers een emoji waarin een man of vrouw zijn rechterhand opsteekt als een digitale manier om de Hitlergroet te brengen.

Het is onder de Duitse wet verboden om symbolen van 'ongrondwettelijke organisaties' te verspreiden. In de praktijk is de wet vaak gebruikt om nazisymboliek te verbieden.

Naast haatberichten over Joden worden in de WhatsApp-groepen die BuzzFeed News infiltreerde ook haatberichten over moslims en immigranten gedeeld.