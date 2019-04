Facebook heeft pagina's en profielen van een aantal extreemrechtse partijen in het Verenigd Koninkrijk offline gehaald. Vanaf donderdag zijn deze groepen niet meer welkom op het sociale medium, omdat die zich niet aan de regels van Facebook houden.

Het gaat om de Facebook-pagina's van de partijen British National Party (BNP), de English Defence League (EDL) en Britain First. Daarnaast zijn er twaalf individuele pagina's offline gehaald.

Volgens Facebook werden met de berichten die via de pagina's werden verspreid de regels van Facebook overtreden. Een woordvoerder van het bedrijf laat in een verklaring aan The Guardian weten dat "Facebook niet bedoeld is om haat te verspreiden of om bepaalde groepen of mensen uit te sluiten".

Ook andere pagina's of individuele gebruikers die dit soort berichten verspreiden of ondersteunen, zijn niet welkom op het platform. Het verbod geldt ook voor Instagram.