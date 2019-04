Twitter neemt de app Highly over, kondigt CEO Andrew Courter van Highly aan in een blog. Het team van de app gaat helpen om Twitter verder te ontwikkelen.

Met Highly kunnen gebruikers quotes uit artikelen selecteren en met elkaar delen. De app is op dit moment nog beschikbaar voor iOS, Slack en als browserplug-in.

De ontwikkeling van Highly krijgt een lagere prioriteit voor het team. De appmaker heeft aangekondigd dat de iOS-versie en Slack-app van Highly op 26 april zullen verdwijnen. De accounts van gebruikers blijven bestaan.

In gesprek met Techcrunch bevestigt Twitter dat het inderdaad de bedoeling is dat het team achter Highly functies voor Twitter gaat ontwikkelen. Het is niet bekend of het ook de bedoeling is dat Highly helemaal verdwijnt.