Streamingdienst Netflix kreeg er in het afgelopen kwartaal tien miljoen nieuwe abonnees bij. Daarmee heeft het bedrijf in totaal 148,9 miljoen betalende klanten.

Als je proefabonnementen bij het aantal optelt, dan heeft Netflix 155 miljoen actieve klanten, blijkt uit de recent gepubliceerde kwartaalcijfers (pdf) van het bedrijf.

Van de nieuwe klanten van het Amerikaanse bedrijf woont slechts een klein deel in de Verenigde Staten. 7,68 miljoen nieuwe abonnees komen uit andere landen.

De streamingdienst investeerde het afgelopen jaar in tv-series die buiten de VS zijn gemaakt. In februari begonnen de opnames van de eerste Nederlandse Netflix Original-serie Ares.

Netflix zag de omzet op jaarbasis met 22 procent groeien naar 4,5 miljard dollar (4 miljard euro). Dat kwam neer op netto-inkomsten van 344 miljoen dollar (304 miljoen euro).

Nieuwe concurrenten Netflix op komst

De groeicijfers verschenen kort nadat de komst van twee concurrenten was aangekondigd.

Onlangs bracht Apple de eerste details over zijn eigen streamingdienst Apple TV+ naar buiten, waarvoor onder anderen Oprah Winfrey en Steven Spielberg programma's gaan maken. De dienst start dit najaar

Disney wil in het najaar in de VS ook aftrappen met Disney+. Abonnees krijgen toegang tot al het materiaal van het mediabedrijf.

Een abonnement op Disney+ kost 7 euro. Apple heeft nog geen prijzen bekendgemaakt.