De rechtbank in Zwolle heeft dinsdag celstraffen opgelegd aan drie mannen en twee vrouwen voor oplichting van meerdere klanten van de Rabobank, waardoor de bank voor 1,3 miljoen euro werd benadeeld.

De vijf personen zijn schuldig bevonden aan oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De bende verstuurde misleidende e-mails naar Rabobank-klanten, waarin zij een veiligheidsprobleem meldde. Vervolgens benaderden de daders de beoogde slachtoffers, vooral ouderen, telefonisch om toegangscodes te bemachtigen, waarna van die rekening geld werd overgeboekt naar een andere bankrekening.

Voor de oplichting moet een veertigjarige man uit Bergen op Zoom 42 maanden de gevangenis in. Volgens de rechter is bewezen dat hij in 2014 en 2015 actief mensen benaderde om aan de fraude deel te nemen. Ook is veroordeeld om de Rabobank 1,07 miljoen euro schadevergoeding betalen en de schade van twee andere slachtoffers, van 16.112 euro en 1.250 euro, vergoeden.

Een 33-jarige vrouw uit Den Haag moet dertig maanden de cel in. Ook moet zij de Rabobank en de schade van 1,04 miljoen euro vergoeden, en twee andere slachtoffers 16.112 euro en 1.250 euro terugbetalen.

Verder hebben een 35-jarige en 30-jarige zus en broer uit Spijkenisse en Rozenburg gevangenisstraffen van twee maanden opgelegd gekregen. Zij zijn elk veroordeeld om 407.000 euro aan de Rabobank terug te betalen.

De vijfde dader, een 35-jarige man uit Amsterdam, moet voor twee maanden de cel in.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de Rabobank door de oplichting voor 2,9 miljoen euro was benadeeld. Dat is onjuist. Het betreft 1,3 miljoen euro.