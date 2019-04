Het Indiase ministerie van Elektronica en ICT heeft Google en Apple gevraagd om TikTok uit de Play Store en App Store te halen. Dat meldt The Economic Times.

Het bevel komt van het Hooggerechtshof in India dat heeft geoordeeld dat het platform het delen van pornografische en andere illegale beelden mogelijk maakt. Daarom moeten de twee techbedrijven TikTok uit hun appwinkels halen.

ByteDance, het bedrijf achter TikTok, is het niet eens met de beslissing. Het bedrijf vindt dat het niet verantwoordelijk is voor de beelden die anderen via zijn platform delen. Daarnaast claimt het bedrijf dat het miljoenen video's heeft verwijderd die niet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van het platform.

TikTok, dat voorheen in Nederland opereerde onder de naam Musical.ly, is zeer populair in India. De app heeft in het land meer dan 88 miljoen gebruikers. Met TikTok kunnen gebruikers korte video's opnemen en met elkaar delen.

TikTok kwam eerder in de problemen

Het is niet de eerste keer dat de autoriteiten in een land TikTok op de vingers tikken. In januari 2019 moest ByteDance nog 5,7 miljoen dollar (zo'n 5 miljoen euro) betalen in een schikking met de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC).

De FTC had een klacht ingediend over het feit dat er illegaal informatie van minderjarigen verzameld werd via TikTok. Volgens de wet in de Verenigde Staten moeten ouders van kinderen die dertien jaar of jonger zijn expliciet toestemming geven voor het delen van gegevens en daar vroeg TikTok niet om.