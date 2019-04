De berichtendienst van MijnOverheid wordt inmiddels door 7,6 miljoen Nederlanders gebruikt. In totaal werden er 82,1 miljoen overheidsberichten via de website verzonden. Dat staat in het jaarrapport van beheerder Logius.

Het aantal gebruikers is met 10,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In april 2016 had MijnOverheid nog vijf miljoen geregistreerde gebruikers.

Via MijnOverheid verzenden onder meer de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV, de RDW en meerdere gemeenten hun post, waardoor deze digitaal ontvangen kan worden.

Het inlogsysteem DigiD, dat op meerdere overheidswebsites wordt toegepast, heeft inmiddels 13,7 miljoen gebruikers. Dat is een stijging van 1,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Er werd 308 miljoen keer ingelogd.