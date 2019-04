Facebook test op kleine schaal een nieuwe functie om de tijdlijn in Stories te tonen. Dit kan betekenen dat gebruikers straks op een andere manier hun tijdlijn gaan bekijken.

Twitteraar Jane Manchun Wong toonde de nieuwe functie in een tweet, waarin te zien is hoe ze door haar tijdlijn scrollt alsof het een Story is. In plaats van van boven naar beneden door een tijdlijn te scrollen, veegt ze door berichten alsof het kaarten zijn.

Facebook heeft in gesprek met Techcrunch bevestigd dat het bedrijf inderdaad bezig is met een vroeg prototype van een nieuw soort navigatie van de Facebook-tijdlijn. Het wordt op zeer kleine schaal getest. Het bedrijf wil nog niet zeggen of daadwerkelijk op deze functie wordt overgestapt.

Stories worden steeds populairder bij de verschillende sociale netwerken. Facebook liet eerder al weten te verwachten dat binnenkort meer berichten op deze manier gedeeld zullen worden dan via de tijdlijn.