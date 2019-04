Google heeft eind 2018 een Britse commissie opgeheven die moest toezien op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg, meldt The Wall Street Journal dinsdag.

Het gaat om het bedrijf DeepMind, dat in het Verenigd Koninkrijk onderzoek doet naar het toepassen van slimme technologie in de gezondheidszorg. Google nam dit bedrijf in 2014 over. In 2018 ging dit bedrijf op in Google Health.

Er werd in 2016 een onafhankelijke commissie samengesteld om toe te zien op de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligente. Deze commissie werd eind december 2018 in stilte opgeheven, nadat Google had geconstateerd dat de commissie niet efficiënt werkte.

Bronnen binnen de commissie laten aan The Wall Street Journal weten dat ze maar beperkt toegang kregen tot de producten die werden ontwikkeld. Het is niet bekend of Google van plan is een nieuwe commissie in te stellen voor de ontwikkelingen bij Google Health.

Eerder al problemen met toezichtcommissie bij Google

In april van dit jaar werd al bekend dat Google een ethische commissie voor het beoordelen van kunstmatige intelligentie had opgeheven. Deze commissie werd aangesteld nadat Google kritiek had gekregen op een droneproject voor het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Deze commissie kon volgens Google niet goed functioneren. Daarom zou er opnieuw worden nagedacht over toezicht op de kunstmatige intelligentie die door Google wordt ontwikkeld.