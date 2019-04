Livestreams van de brand in de Notre-Dame op YouTube werden door algoritmes aangemerkt als mogelijke desinformatie, schrijft BuzzFeed News maandag.

Onder video's van de brand werden verwijzingen geplaatst naar informatie over de terroristische aanslagen in New York op 11 september in 2001. In een verklaring aan BuzzFeed News laat YouTube weten dat de blokken met tekst door een algoritme werden geactiveerd.

Het gaat om tekstvensters waarmee onder filmpjes met mogelijke desinformatie automatisch naar bronnen als Encyclopedia Britannica en Wikipedia wordt gelinkt.

De verwijzing naar 9/11 werd bijvoorbeeld onder verschillende livestreams van nieuwszenders geplaatst. Zo was het blok zichtbaar onder video's van France24, NBC News en CBS News. YouTube verwijderde de teksten na enkele minuten. Het bedrijf zegt te onderzoeken wat er mis is gegaan.

Blokken tegen verspreiding van desinformatie

De blokken met extra informatie worden vooralsnog alleen gebruikt in de Verenigde Staten en Zuid-Korea. In Frankrijk waren ze bijvoorbeeld niet te zien. De functie moet juist zorgen dat gebruikers worden beschermd tegen desinformatie, door naar kloppende informatie te verwijzen.

In juli vorig jaar werd de functie aangekondigd in een blogbericht van YouTube. Daarin stond dat de informatie "bij een klein aantal historische en wetenschappelijke video's geplaatst wordt, die vaak te maken hebben met desinformatie, zoals de maanlanding".