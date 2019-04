De Chinese leverancier van telecomapparatuur Huawei wordt in Duitsland niet expliciet uitgesloten bij het leveren van apparatuur voor het 5G-netwerk, zegt de voorzitter van de Bundesnetzagentur (de Duitse telecomautoriteit) in gesprek met The Financial Times.

In België geeft het nationale cybersecuritycentrum vooralsnog geen negatief advies voor het gebruik van Huawei-apparatuur in het telecomnetwerk in het land, meldt de Belgische krant De Standaard.

Huawei staat in Europa onder druk door beschuldigingen die de VS heeft geuit. Dat land stelt dat China de apparatuur van Huawei kan gebruiken voor spionagedoeleinden. Concreet publiek bewijs daarvoor ontbreekt, maar deskundigen waarschuwen voor mogelijke risico's van het gebruik van Chinese apparatuur.

De Bundesnetzagentur zegt vooralsnog "geen concrete indicatie" te hebben ontvangen, zegt voorzitter Jochen Homann tegen de The Financial Times. "Noch zijn we op de hoogte van een ander orgaan in Duitsland dat enige betrouwbare indicatie heeft ontvangen."

Ook het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) zegt geen concrete aanwijzingen voor een dreiging vanuit het Chinese bedrijf te hebben gevonden, aldus De Standaard. Een woordvoerder van het CCB benadrukt in gesprek met de krant dat het besluit niet permanent is, omdat er geen eindrapport komt. "Wij blijven dit voortdurend opvolgen", aldus de zegsvrouw.

De Nederlandse equivalent van het Belgische CCB, het Nationaal Cyber Security Centrum, werkt op dit moment aan een eigen advies voor het gebruik van Huawei-apparatuur in de Nederlandse telecomnetwerken.

In België is het nu aan premier Charles Michel om een standpunt in te nemen wat betreft de zorgen rondom Huawei.

Premier Mark Rutte zei vrijdag wat betreft China "niet naïef" te zijn, maar nog geen conclusies te willen trekken.